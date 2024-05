Non è trascorso neanche un giorno dal 1 maggio, festa dei lavoratori, e già si conta un altro decesso. A perdere la vita un operaio di 57 anni.

Lettere, ancora morti sul lavoro: operaio precipitato dal terzo piano

Come anticipa una nota stampa, i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano, a Lettere, comune dell’area stabiese, per il decesso di un operaio di 57 anni. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in fase di allestimento un cantiere edile.

Indagini in corso

Sul posto i militari dell’Arma per i rilievi del caso. Informata la Procura della Repubblica, che potrebbe disporre il sequestro della salma per l’autopsia. Inutile l’intervento del 118. Da capire se il 57enne sia deceduto al momento dell’impatto o durante i tentativi di soccorso.