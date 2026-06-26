Un vero e proprio terremoto quello che si sta abbattendo in queste ore a Casalnuovo. Dopo l’arresto del commerciante 47enne accusato di aver abusato di un 12enne nel retrobottega dell’attività commerciale, la lista civica “Casalnuovo in Movimento” chiede le dimissioni della moglie, nota consigliera comunale eletta tra le sue fila. L’appello arriva da un comunicato stampa diramato in queste ore via social.

Casalnuovo, presunto pedofilo arrestato: lista civica chiede dimissioni moglie consigliera comunale

“Esprimiamo la nostra più sincera e sentita solidarietà al bambino coinvolto e alla sua famiglia, ai quali rivolgiamo un pensiero di vicinanza e l’augurio che possano trovare il sostegno necessario per affrontare questo momento così doloroso. Rivolgiamo, inoltre, un pensiero alle figlie dell’uomo arrestato, anch’esse coinvolte umanamente in una vicenda drammatica che nessuna bambina dovrebbe vivere”.

E poi: “Confidiamo nel lavoro della magistratura! Per senso di responsabilità istituzionale e nel rispetto dei cittadini che hanno riposto fiducia nella nostra lista civica Casalnuovo in Movimento, chiediamo alla consigliera eletta nelle nostre fila di rassegnare le proprie dimissioni. […]. Pur non attribuendo alla consigliera alcuna responsabilità personale o giudiziaria nella vicenda, riteniamo che, per ragioni di opportunità politica e per tutelare l’immagine della nostra lista civica Casalnuovo in Movimento e delle istituzioni, sia opportuno che rassegni le proprie dimissioni“.