Nella mattinata di domani, giovedì 28 settembre alle ore 9.30, è stato organizzato un presidio all’ingresso della Parrocchia Licignano-Maria SS Annunziata per protestare contro la vergogna della messa per il boss di mafia Matteo Messina Denaro.

Casalnuovo, messa per Messina Denaro: sit-in di protesta fuori la chiesa

Il parroco Padre Tommaso Izzo infatti aveva deciso di celebrare nella serata di mercoledì una messa per il boss sanguinario di mafia Matteo Messina Denaro e di pubblicizzare l’evento sui social. Molti cittadini avevano protestato rivolgendosi agli esponenti locali di Europa Verde e al deputato Francesco Emilio Borrelli. Dopo le proteste però il parroco ha fatto retromarcia e ha annullato la funzione “per prudenza pastorale” pur rivendicando la scelta che sarebbe stata richiesta da un suo fedele. La chiesa proprio stamane è stata in parte sequestrata dal comune di Casalnuovo per difformità edilizie.

“I boss di mafia e camorra vanno scomunicati non celebrati – dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il rappresentante locale del Sole che Ride Rosario Visone – per questo saremo fuori la chiesa giovedì mattina con i cittadini di Casalnuovo e i fedeli indignati. Non bisogna accettare le celebrazioni del male e bisogna celebrare le messe per le vittime e gli eroi e non per i criminali, i mafiosi e i camorristi. Su questo chiediamo l’intervento netto e chiaro del Vescovo di Acerra. Il parroco dopo aver difeso pubblicamente le sue scelte adesso chiede scusa e cancella pure i post. Non basta”.