Casalnuovo in apprensione per Guido Lauritano, sparito il 31 luglio scorso. L’ultima volta è stato avvistato in via Roma, in pieno centro, alle 7 e 30 del mattino.

Casalnuovo in ansia per Guido: è sparito da due giorni

I familiari di Guido hanno lanciato un appello perché Guido faccia ritorno a casa. Non sono chiare le circostanze della sparizione. Il numero a cui scrivere/chiamare è il seguente: 3357173357.

Da quanto fanno sapere i parenti, il telefono dell’uomo è spento da due giorni, non ha la sua auto e non si trova nella sua abitazione.