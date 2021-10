Casalnuovo. Una voragine si è aperta nel Parco Petagna, in corso Umberto I, a Casalnuovo. Stanotte i tecnici dell’Enel sono intervenuti nel complesso abitativo dopo che alcuni fili della cabina elettrica si sono staccati, provocando così un black out generale.

Casalnuovo, black out elettrico in parco privato: scoperta voragine nel sottosuolo

Durante le operazione di ripristinamento della corrente elettrica, i tecnici hanno rilevato che nel sottosuolo c’era stato un cedimento. E così, dopo accertamenti più approfonditi, hanno scoperto la voragine. Il burrone, però, non è visibile a occhio nudo.

Subito sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia municipale. I vigili urbani hanno provveduto a interdire l’intera area. Non è stato però reso necessario disporre lo sgombero delle abitazioni. Presenti anche i tecnici del Comune per i rilievi del caso. Sono dunque ancora in corso le verifiche per individuare le cause del cedimento.

(Foto: Canale Uno Tivù)