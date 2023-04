È indagata per omicidio colposo Rosa Palma, madre di Aurora, la bimba di 6 anni morta tragicamente a Casalnuovo mentre aspettava all’esterno della vettura, guidata dalla 33enne, accanto a un muretto.

Casalnuovo, bimba investita e uccisa: madre indagata per omicidio colposo

Si tratta, spiegano gli inquirenti, di un atto dovuto, che ribadiscono l’ipotesi della fatalità alla base del terribile incidente. Come riporta Il Mattino, il corpo della bambina è rimasto a disposizione delle autorità per l’autopsia all’obitorio del Policlinico di Napoli.

La ricostruzione

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato scorso, nei pressi di un grande parcheggio, isolato a quell’ora, in via Buccafusca, a Casalnuovo. A bordo dell’Audi c’era Rosa Palma, sua figlia e un conoscente.

La donna – che non ha la patente – avrebbe espresso il desiderio di provare a guidare da sola la vettura per poter fare pratica. E l’amico l’avrebbe assecondata. Così l’uomo è sceso dall’auto insieme alla piccola. Aurora è rimasta dietro al veicolo, sul marciapiede, all’altezza di un palo della segnaletica stradale e di un muretto basso. A quel punto Rosa ha messo in moto: l’auto, però, è schizzata all’indietro. La macchina ha travolto in retromarcia la bambina, divelto il palo e ferito alla testa anche l’amico che, nel frattempo, aveva provato invano a salvare la piccola posizionandosi dietro il portabagagli.

La donna avrebbe intenzionalmente innescato la retromarcia anziché inserire la prima. Una fatalità che è costata la vita di una bambina di sei anni. Della tragedia è stato poi informato il padre di Aurora, Marco Napolitano, che in quel momento stava lavorando in una falegnameria; anche lui, insieme ad altri parenti, si è precipitato sul posto. Ora gli investigatori dovranno appurare la responsabilità della 33enne oltre alla evidente fatalità.