Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 22 aprile, a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Una bimba è stata investita da un’auto in corsa in via Emilio Buccafusca. La piccola, di appena 4 anni, è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale tenenza che indagano sull’omicidio stradale. Ci sono anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Casalnuovo, bimba investita e uccisa da auto in corsa

Dai primissimi accertamenti dei carabinieri pare che non ci sia nessun pirata della strada. L’evento sembrerebbe essere circoscritto alle auto presenti sul posto. Dinamica e responsabilità sono ancora da chiarire. Non è ancora chiaro se il conducente alla guida della vettura che ha investito la bimba si sia fermato per prestare soccorso.

Seguiranno aggiornamenti