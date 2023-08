Casalnuovo. Un giovane di 27 anni, di origine tedesche, è stato trovato morto in un giardino privato di un’abitazione in via Dante Alighieri. Il cadavere è stato rinvenuto dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e dai colleghi della locale tenenza.

Casalnuovo, 27enne tedesco si ferisce con un vetro: trovato morto in giardino

Il 27enne presentava una profonda ferita al braccio sinistro, verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui si sarebbe scagliato. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, quel che è certo è che il giovane fosse in vacanza in Italia. Non è chiaro se la vittima abbia assunto droga o sostanze alcoliche.

Le indagini sono in corso ma per il momento si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte. La salma sarà sottoposta ad autopsia.