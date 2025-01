Momenti di paura in un bar a Casalnuovo, dove Simone Carbone, 24enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per evasione, resistenza e lesioni.>

Casalnuovo: 24enne picchia senza motivo commerciante con una mazza da baseball

Nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare, il giovane ha lasciato la propria abitazione e si è recato in un bar armato di una mazza da baseball. Secondo le ricostruzioni, il 24enne avrebbe aggredito il titolare del bar senza alcun apparente motivo. Quando l’esercente gli ha chiesto spiegazioni sul perché avesse con sé l’arnese, Carbone ha reagito colpendo il negoziante con la mazza e mordendogli un orecchio.

Dopo l’aggressione, l’uomo è tornato a casa, dove è stato rintracciato dai carabinieri della locale Tenenza. Durante le operazioni di arresto, Carbone ha opposto resistenza, spintonando violentemente uno dei militari. Nonostante le difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto.

Il negoziante è stato trasferito in ospedale con una prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Per uno dei carabinieri coinvolti, invece, la prognosi è stata di cinque giorni a causa delle lesioni riportate durante l’operazione di fermo. Simone Carbone è ora in attesa di giudizio.