Forse una forma virtuosa di riciclo, o forse un’ingegnosa trovata commerciale. Fatto sta che questa mattina alcuni cittadini di Casal di Principe, in occasione della visita del presidente Sergio Mattarella, hanno raccolto diverse bandierine tricolori per destinarle all’imminente festa scudetto del Napoli.

Casale, le bandiere di Mattarella riusate per lo scudetto del Napoli

Un tripudio di bandiere ha accolto la visita del Capo dello Stato nel giorno dedicato alle vittime delle mafie. Il Presidente della Repubblica ha sfilato tra le vie del centro urbano, si è recato al cimitero a omaggiare la tomba di Don Peppino Diana e successivamente ha parlato all’istituto tecnico Guido Carli davanti una ricca platea, composta da studenti, professori, istituzioni e forze dell’ordine. Per salutare il Capo dello Stato, sono state distribuiti gadget tricolori su iniziativa del Comune.

Tra questi anche delle simpatiche bandierine, di quelle sbandierate ai margini delle visite istituzionali. Tra la folla un paio di cittadini, all’esterno della scuola, hanno cominciato a raccogliere i gadget e infilarli in uno zaino. Alla nostra domanda sulle ragioni della curiosa iniziativa hanno risposto: “Le porto a casa, ci faccio un bel ‘3’ sopra e le uso per lo scudetto”. Non è chiaro se verranno riciclate per consumo personale o per una vendita abusiva. Ad ogni modo un curioso episodio che documenta la fantasia dei partenopei, ben radicata anche nell’agro aversano, esaltata in occasione di un duplice evento storico: la visita di Sergio Mattarella e la vittoria del campionato di serie A da parte degli azzurri.