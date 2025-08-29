Vietato ai minori di 14 anni circolare da soli tra mezzanotte e le sei del mattino. È la stretta decisa dal sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, per fronteggiare l’allarme sicurezza.

Casal di Principe, stop ai minori in strada di notte: ordinanza del sindaco contro violenza e degrado

Alla base del provvedimento, spiega il Comune, c’è l’aumento di episodi preoccupanti: atti vandalici, aggressioni, consumo di droghe e coinvolgimento in microcriminalità.

Gli adolescenti potranno uscire solo se accompagnati da un adulto, che dovrà vigilare e rispondere delle loro azioni. In caso contrario scatteranno controlli mirati e sanzioni, con il supporto di Polizia Locale, Carabinieri e Questura.

L’obiettivo dichiarato è duplice: proteggere i ragazzi e responsabilizzare le famiglie, in un patto di collaborazione con l’intera comunità.