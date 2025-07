Notte movimentata a Casal di Principe, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato due giovani, entrambi 17enni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casal di Principe, inseguimento nella notte: arrestati due 17enni con droga e contanti

L’episodio si è verificato in Corso Umberto I, quando i militari, impegnati in un normale servizio di pattuglia, hanno notato una minicar con a bordo due ragazzi. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato la fuga effettuando manovre pericolose e sorpassando più veicoli in marcia. Ne è scaturito un inseguimento terminato a San Cipriano d’Aversa, sempre lungo Corso Umberto I, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo.

Durante il controllo, il passeggero ha tentato invano di disfarsi di una busta contenente varie dosi di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosta negli slip del giovane, un’ulteriore busta con 33 dosi di hashish e 2 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 55 grammi, oltre a un borsello contenente 407 euro in contanti.

Anche il conducente è stato trovato in possesso di droga: 4 dosi di hashish e 2 di cocaina, per un totale di 4 grammi, oltre a 609 euro in contanti.

Le perquisizioni sono poi proseguite presso le rispettive abitazioni. In casa del conducente i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e un tirapugni nascosto in un cassetto.

I due minorenni, entrambi residenti a Casal di Principe, sono stati arrestati e condotti presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli – Campi Flegrei, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.