Si chiamava Nicola Verazzo e aveva 36 anni il giovane morto dopo un incidente automobilistico. Il giovane è venuto a mancare in ospedale. Un epilogo tragico che ha gettato nello sconforto amici e parenti.

Casal di Principe in lutto, Nicola muore a 36 anni dopo incidente

Il funerale è stato celebrato oggi pomeriggio alle 16. La salma di Nicola è giunta nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Casal di Principe per ricevere la benedizione e l’ultimo saluto di quanti gli hanno voluto bene. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social per ricordare lo sfortunato 36enne.

Le circostanze dell’incidente in cui Nicola è rimasto coinvolto non sono note: ciò che è certo è che viaggiava su un auto, lato passeggero, quando l’impatto l’avrebbe fatto sbalzare dall’abitacolo per poi farlo precipitare nel vuoto dopo un volo. Inutile il ricovero ospedaliero, che non ha scongiurato il decesso del 36enne.