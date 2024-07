Nascondeva la droga nel bocchettone dell’aria climatizzata. In manette è finito un 47enne fermato a Casal di Principe.

Casal di Principe, droga nel bocchettone dell’aria climatizzata: arrestato 47enne

L’uomo era alla guida della sua W Polo quando i carabinieri, nella serata di ieri 22 luglio, lo hanno fermato in via Macario per un controllo alla circolazione stradale. Sin da subito, agli occhi dei militari dell’Arma, l’uomo è parso ingiustificatamente preoccupato.

Tale atteggiamento, tipico di chi ha qualcosa da nascondere, ha insospettito i carabinieri al punto tale da indurli ad eseguire una perquisizione personale e veicolare.

Ed è proprio a seguito di quest’ultima che i carabinieri hanno rinvenuto, nascosta all’interno della bocchetta dell’aria condizionata, della cocaina confezionata sottovuoto. Lo stupefacente del peso di 45 grammi è stato, quindi, sottoposto a sequestro.

Il 47enne, in atto sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.