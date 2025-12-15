Casal di Principe, accoltellato in corso Umberto I: uomo ferito e trasferito al Cardarelli

Paura nella serata di ieri a Casal di Principe, dove un uomo di origine extracomunitaria è rimasto gravemente ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto lungo corso Umberto I, una delle principali arterie del centro cittadino. L’episodio di violenza – come anticipa Edizione Caserta – si è verificato intorno alle ore 21, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Accoltellamento a Casal di Principe: intervento del 118

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio al fianco, riportando una ferita giudicata grave. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno disposto il trasporto d’urgenza in ospedale. L’uomo è stato inizialmente condotto al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, dove i medici hanno effettuato le prime valutazioni cliniche.

A causa della gravità delle condizioni e della necessità di cure specialistiche, è stato successivamente deciso il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, struttura di riferimento per i casi più complessi. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sull’evoluzione del quadro clinico della vittima.

Indagini in corso: al vaglio testimoni e videosorveglianza

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accoltellamento a Casal di Principe. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti l’aggressione e se vi siano testimoni oculari in grado di fornire elementi utili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero risultare decisive per identificare l’autore o gli autori del gesto.