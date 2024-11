Accoltella un coetaneo al culmine di una lite per motivi sentimentali. Questa mattina i carabinieri della stazione di Villa Literno hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un 20enne di Casal di Principe, Giovanni Di Dona. Deve rispondere di tentato omicidio.

Casal di Principe, accoltella coetaneo durante lite per motivi sentimentali: 20enne in manette

La lite si è consumata in via Verga, nel comune di Casale. Nel corso della zuffa, scoppiata per motivi sentimentali (forse una ragazza contesa), Di Bona si sarebbe avventato contro G.S., coetaneo di San Cipriano d’Aversa, che è riuscito a parare un fendente rimediando però una grave ferita al braccio. Dopo il fuggi fuggi generale, è stato trasportato con una macchina privata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato suturato.

Il giorno dopo i carabinieri di Villa Literno hanno avviato le indagini in seguito al ferimento e dopo aver ricostruito il raid hanno arrestato il Di Bona. Per il giovane di Casale è stato disposto il carcere con l’accusa di tentato omicidio.