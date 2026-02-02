Casal di Principe, 57enne esplode tre colpi di pistola contro la moglie e poi si costituisce

Momenti di forte tensione a Casal di Principe, nel Casertano, dove una lite familiare è degenerata in un grave episodio di violenza. Un uomo di 57 anni, residente in zona, è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio dopo aver esploso tre colpi d’arma da fuoco all’interno della propria abitazione durante una discussione con la moglie.

Casal di Principe, 57enne esplode tre colpi di pistola contro la moglie

L’episodio si è verificato nelle prime ore di oggi, 2 febbraio. Le cause che hanno portato alla reazione dell’uomo non sono ancora state chiarite, ma secondo la ricostruzione dei carabinieri tutto sarebbe nato da un acceso confronto avvenuto in mattinata con la coniuge. Al culmine del litigio, il 57enne avrebbe impugnato una pistola calibro 9, detenuta illegalmente, e avrebbe fatto fuoco per tre volte all’interno dell’appartamento.

I proiettili hanno colpito il televisore e non hanno causato feriti. La donna, rimasta illesa, è riuscita a mettersi in salvo e ad allertare immediatamente i carabinieri. Subito dopo l’accaduto, l’uomo si è allontanato dall’abitazione a bordo della propria auto.

Si costituisce

A distanza di poco tempo, però, si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri, accompagnato dal suo legale di fiducia. Nel corso del sopralluogo effettuato dai militari nell’abitazione, sono state trovate 28 munizioni calibro 9, conservate in una scatoletta, mentre l’arma utilizzata per gli spari non è stata ancora rinvenuta. Il 57enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ed è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’autorità giudiziaria.