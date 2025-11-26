Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di Alfonso Sarracino, 46 anni, avvenuto nella sua abitazione di via Gallarate a Casal di Principe. Del 46enne non si avevano più notizie da giorni. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati della sua prolungata assenza.

Casal di Principe, 46enne trovato morto in casa: sul posto 118 e carabinieri

L’intervento dei sanitari è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 25 novembre. Gli uomini del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto ore se non giorni prima. Successivamente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica e, dalle prime verifiche, la morte sembrerebbe dovuta a cause naturali.

Chi era Alfonso Sarracino

Sarracino era una persona conosciuta nell’agro aversano. La sorella gestiva un supermercato lungo la strada che collega Casal di Principe a San Cipriano. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.