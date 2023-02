Si chiamava Pietro Martini il medico cardiologo che è morto in via Firenze, a Casagiove, dopo aver soccorso una paziente. L’uomo era intervenuto per aiutare un’anziana vittima di un malore ma si è sentito male a sua volta.

Casagiove, medico muore mentre soccorre una donna: addio a noto cardiologo

E’ morto mentre svolgeva il suo lavoro Pietro Martini. Medico fino all’ultimo istante della sua vita. Come spiega Casertace.net, il cardiologo aveva soccorso una donna che aveva accusato un malore. Martini era arrivato insieme ad altri operatori sanitari con un’ambulanza in via Firenze, a Casagiove, da dove è giunta una richiesta di aiuto al 118. Si è però sentito male e si è accasciato nell’androne di un palazzo. Un arresto cardiaco fulminante che ha fatto morire il 68enne tra le braccia degli stessi soccorritori.

Le indagini

Il magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere, appurate le cause naturali del decesso, ha subito liberato la salma. Martini lascia la moglie e tre figli. Per anni è stato in servizio all’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Ora si dedicava al pronto soccorso. Una vita dedicata ad aiutare gli altri, conclusa al servizio dei pazienti e dei fragili fino al momento della sua morte.