Torna stasera, 30 novembre, Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anche stasera si torna a parlare della campagna vaccinale e dell’introduzione del Super Green pass, che entrerà in vigore dal prossimo 6 dicembre. Proseguono, intanto, le discussioni dei partiti sulle elezioni al Quirinale.

Enrico Letta, Segretario Partito Democratico

Massimo Galli, infettivologo

Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova

Nicola Fratoianni, Segretario Sinistra Italiana

Greta Beccaglia, giornalista

Flavio Briatore, imprenditore

Marco Damilano, direttore L’Espresso

Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano

Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama

Maddalena Loy, giornalista e portavoce Rete Nazionale Scuola in Presenza

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane

Vladimir Luxuria

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca verrà trasmessa questa sera, 30 novembre, alle ore 21,20 su Rai 3.

Per vederlo basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Il talk show di Rai 3 è disponibile anche su RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita.