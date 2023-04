È ufficiale: arriva il nuovo bonus da quasi 400 euro a famiglia per fare la spesa. Si tratta della Carta risparmio spesa. La nuova misura introdotta dal governo Meloni sarà disponibile dal mese di luglio per tutte le famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro.

Carta risparmio spesa: arriva il nuovo bonus da 400 euro per le famiglie

Non sarà necessario fare richiesta o compilare una domanda scritta, ma saranno direttamente i Comuni a incaricarsi della distribuzione delle tessere e della comunicazione diretta con gli interessati. La carta risparmio spesa 2023 avrà un valore esatto di 382,50 euro, per un totale di mezzo miliardo di euro investito dal governo nella legge di Bilancio per finanziare la misura.

La card si potrà utilizzare esclusivamente per acquistare beni alimentari di prima necessità, e bisognerà effettuare un pagamento entro il 15 settembre, pena la perdita del beneficio.

Come ottenere la carta risparmio spesa

Il primo requisito per ottenerla è un Isee non superiore ai 15mila euro. La scrematura verrà fatta direttamente dai Comuni, che riceveranno le carte secondo due canoni: metà delle tessere arriverà in proporzione alla popolazione residente, l’altra metà tenendo conto del rapporto tra il reddito nazionale e quello comunale. Una volta capito a chi spetterà l’aiuto – su indicazione dell’Inps – le tessere si potranno ritirare direttamente negli uffici postali.

Chi è escluso dal nuovo aiuto del governo

Oltre alla soglia di reddito Isee da non superare, per cui verranno esclusi automaticamente tutti i nuclei familiari che superano i 15mila euro, ci sono anche altri parametri da rispettare. Vengono escluse automaticamente dalla carta risparmio spesa anche le famiglie in cui c’è un percettore di reddito di cittadinanza o altre misure di sostegno simili, ma anche se si riceve la Naspi, la disoccupazione, la Discoll o la Cassa integrazione guadagni.