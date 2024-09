Arriva la “Carta dedicata a te 2024” anche a Napoli. 500 euro da destinare gli acquisti di generi di prima necessità, carburante e abbonamenti dei trasporti pubblici. Il sussidio sarà erogato, come nel resto d’Italia, nel mese di settembre. Si attende soltanto la comunicazione per gli aventi diritto.

“Carta dedicata a te 2024”: 500 euro anche per 32mila napoletani

Su più di 92mila richieste, le carte da 500 euro assegnate dall’Inps a Napoli sono 32.694. Chi aveva già la social card 2023 non dovrà fare nulla, perché gli arriverà direttamente la ricarica. I nuovi beneficiari del contributo, invece, nel capoluogo campano riceveranno una comunicazione via email. Non sarà però pubblicata alcuna graduatoria o elenco dei percettori. Gli aventi diritto riceveranno direttamente una mail contenente un link da quale potranno accedere al portale e verificare se rientrano tra i beneficiari.

Alla piattaforma si accede solo tramite Spid. In alternativa ci si può rivolgere ad un Caf. Le graduatorie sono state realizzate dall’Inps negli scorsi giorni e sono in corso gli ultimi correttivi. È possibile, infatti, che alcuni beneficiari possano essere esclusi successivamente, a causa dell’inserimento di nuovi percettori trasferiti da altri comuni. Le graduatorie rielaborate saranno poi trasmesse a Poste Italiane, che provvederanno ad associare i codici identificativi delle social card ai rispettivi beneficiari. Solo a quel punto le liste definitive saranno rese disponibili al Comune per la comunicazione ai beneficiari.