Dal 1 luglio arriva la Carta Acquisti, la misura destinata a un milione e 300mila beneficiari con Isee sotto i 15mila euro. Si tratta di un unico contributo pari a 382,5 euro, voluto dal governo Meloni nella sua prima legge di Bilancio.

Carta Acquisti alimentari 2023: cos’è e a chi aspetta

È concesso un solo contributo per nucleo familiare ed è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

I beneficiari, come detto, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di alcuni specifici requisiti. Tra questi, c’è l’iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente e l’Isee ordinario non superiore ai 15mila euro. È inoltre necessario che i beneficiari non siano percettori di alcune misure di sostegno al reddito, fra cui il reddito di Cittadinanza.

Non va richiesta

La carta Acquisiti è stata già assegnata ai Comuni italiani. Fra le città che hanno ricevuto un numero di tessere più alto ci sono Napoli, con 31.307, e Roma, con 30.271. Seguono Palermo con 20.309, Milano con 15mila e Catania con quasi 12mila. Per ottenere la misura non ci sarà bisogno di inviare nessuna domanda: ai beneficiari arriverà a casa una lettera con le istruzione dal Comune di residenza su come ritirare la tessera nominativa con l’importo già caricato.

Cosa si può compare

Tra i prodotti ammessi nel decreto istitutivo del contributo viene esclusa “qualsiasi tipologia di bevanda alcolica”, mentre in allegato viene fatto un elenco dei beni alimentari che sarà possibile acquistare con la carta solidale: