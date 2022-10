Riempivano i carrelli di cibo e altri prodotti, ma poi si allontanavano senza pagare. Nei guai sono finite due clienti abituali di un supermercato di Forio, sull’isola di Ischia. Ad allertare i militari dell’Arma è stato il titolare del negozio di alimenti che, da qualche settimana, si era accorto di ammanchi non contabilizzati.

Carrello pieno di spesa nel Napoletano senza pagare: incastrate due clienti

Il commerciante ha così consegnato ai Carabinieri le registrazioni delle videocamere interne del supermercato delle ultime settimane, pensando che qualche cliente avesse trafugato la merce senza recarsi in cassa per pagare. Gli uomini della Benemerita hanno visionato i filmati e scoperto che due donne in più di un’occasione avevano rubato la merce.

Cestino alla mano, i Carabinieri sono entrati in azione nel supermercato e, confondendosi tra i clienti, si sono imbattuti in due donne molto somiglianti a quelle riprese dagli occhi elettronici.

I militari dell’Arma hanno quindi pedinato le due e poi le hanno fermate per perquisirle. In loro possesso sono stati trovati prodotti alimentari per un totale di oltre 100 euro. In manette sono finite una 62enne e una 20enne, originari di Lacco Ameno: entrambe sono state sottoposte agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicate.