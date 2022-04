Carolina Marconi è una showgirl e attrice venezuelana, naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Ha recentemente avuto una grave malattia al seno, che ha voluto raccontare per essere anche d’esempio a chi come lei ha sofferto per un tumore. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Carolina Marconi: chi è, età, oggi

Carolina Marconi è nata a Caracas il 14 aprile del 1978, sotto il segno dell’Ariete. Ha 44 anni ed è nota al pubblico per aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello. Già nel 1997, ha debuttato come valletta al programma Beato tra le donne e ha lavorato in diversi show; successivamente, nel 2004, raggiunge la notorietà grazie al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Nel 2005, Carolina è stata l’angelo che volta dal Campanile di Piazza San Marco durante il Carnevale di Venezia, poi ha condotto diversi programmi e, nel 2008, ha recitato nella soap opera Un posto al sole d’estate su Rai 3.

Nel 2016, è diventata un’imprenditrice perché ha deciso di aprire lo store Aloha a Ponte Milvio.

Carolina Marconi: malattia, tumore

Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno e ha deciso di continuare a raccontare la sua battaglia e manifestare la voglia di vivere.

L’annuncio l’ha fatto su Instagram con queste parole: “Ricordo quando i medici me l’hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Soprattutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa”.

Carolina ha affrontato la chemioterapia e ha scelto di condividere pubblicamente la sua lotta contro la malattia per mandare un forte messaggio di speranza a quanti, come lei, si trovano a lottare contro il cancro. Ha finito il primo ciclo nel novembre 2021.

Carolina Marconi: libro

Carolina Marconi ha pubblicato un libro, disponibile dal 25 gennaio, dal titolo “Sempre con il sorriso – La storia della mia battaglia più difficile”, dove racconta i momenti più bui e si lascia andare a confidenze mai fatte prima.

Carolina Marconi: fidanzato, adozione

In merito alla vita personale, Carolina Marconi non è sposata e non ha figli, ma è fidanzata con Alessandro Tulli, ex calciatore. La coppia è molto affiatata e appare spesso insieme sui social. Recentemente, hanno dichiarato di voler adottare un figlio, in quanto non potrà averne per almeno due anni, a causa della cura ormonale che sta facendo per il tumore, che durerà diverso tempo.

Purtroppo, ha dovuto iniziare una battaglia contro la burocrazia, in quanto non risulta idonea per intraprendere un’adozione dopo aver avuto un tumore. «Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita. Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione»: ha affermato Carolina.

Carolina Marconi: Instagram

Su Instagram, Carolina è seguita da circa 350mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.