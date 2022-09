“Stiamo facendo uno sforzo enorme per fare un piano socio-economico come quello che abbiamo varato durante la Pandemia. Non abbiamo quelle risorse, ma stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di migliaia di euro per aiutare famiglie e imprese”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì.

Caro bollette, De Luca: “Aiuteremo famiglie e imprese in difficoltà”

Il governatore campano ha annunciato che la prossima settimana, presumibilmente martedì, verrà presentato il piano di aiuti per famiglie e imprese in difficoltà a causa dell’aumento delle bollette.

Tra le misure, ci saranno “contribuiti asili nido, abbiamo già approvato per abbonamenti gratuiti per gli studenti. Daremo un contributo per attività sportive e cercheremo di bloccare ogni aumento delle bollette dell’acqua”, fa sapere De Luca. “Per quanto riguarda le imprese cercheremo di sterilizzare gli aumenti del costo dell’energia, in attesa che dal Governo nazionale arrivino misure a sostegno delle famiglie e delle imprese”, ha aggiunto.

De Luca ha poi denunciato un congelamento delle risorse destinate al Sud per l’80% previste dal “FSC Sviluppo e Coesione”. “Stiamo facendo una battaglia in queste ore perché abbiamo questo paradosso: vi sono disponili 22 miliardi di euro per le regioni del Sud. Sono fondi FSC sviluppo e coesione destinato alle regioni meridionali per 80%. È stata data una prima parte, ma da giugno sono tenuti bloccati 22 miliardi di euro che potrebbero essere dati immediatamente”, ha spiegato il governatore.

La Regione Campania, secondo De Luca, dovrebbe avere altri 5 miliardi e 600 milioni di euro. “Avessimo oggi queste risorse potremmo fare subito un piano di aiuti, ma incredibilmente queste risorse sono state bloccate”, ha aggiunto De Luca nel corso della diretta. “La mia opinione è che sono bloccate perché qualche forza politica immagina che queste risorse, destinate al 80% al Sud, possono cambiare destinazione e arrivare al Nord. Mi auguro che non avvenga questo ennesimo delitto sulla pelle dei giovani meridionali”, ha aggiunto.

Sanità

Il Presidente della Regione Campania ha poi affrontato il tema della sanità. “Ci stiamo preparando ad avere condizioni di efficienza per quanto riguardo i nostri ospedali. Procediamo con il piano di ampliamento dei centri di anti-diabete. e stiamo lavorando a completare le progettazioni per alcuni nuovi grandi ospedali da realizzare”, ha detto il governatore campano.

A proposito di vaccini, la Regione Campana è in attesa di ricevere indicazioni “dal ministro della salute sulle vaccinazioni anti-covid e sulle dosi di richiamo. Quando partiremo lo faremo avendo obiettivi chiari da comunicare ai nostri cittadini. Per il resto la situazione covid è sotto controllo: non abbiamo registrato picchi di contagio covid. Le terapie intensive rimangono quasi vuote, abbiamo un 2% di posti occupati. E anche nei reparti ordinari non registriamo fiammate di covid”.