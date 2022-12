Controlli a raffica nei ristoranti, pub e pizzerie del Vomero, a Napoli. Il personale dell’Asl, nella giornata di ieri venerdì 2 dicembre, ha controllato in totale 23 esercizi commerciali: 7 pizzerie, 11 ristorante, 3 pub, una braceria e una cioccolateria.

Controlli in pub e ristoranti al Vomero: sequestrati 65 chili di cibo in pessime condizioni

Al termine delle operazioni, il personale dell’Asl Napoli 1 Centro ha posto sotto sequestro 65 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, così suddivisi: 5 chili di pane, 15 chili di carne, 20 chili di pesce e 25 chili di salumi. In totale, sono state elevate 120 prescrizioni, 5 diffide e 13 sanzioni pecuniarie, per un ammontare complessivo di 24mila euro.

“Ancora una volta il nostro Dipartimento di Prevenzione ha fatto sentire con competenza la propria presenza sul territorio, consentendo di togliere dal commercio alimenti pericolosi per la salute dei consumatori” ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro. Le operazioni dell’Azienda sanitaria locale per tutelare la salute dei cittadini e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, proseguiranno anche nelle prossime settimane.