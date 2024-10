Un dolore troppo grande per Paola, moglie di Carmine Diamante, cantante neomelodico morto folgorato a 36 anni.

Era una giornata come tante, ma una telefonata ha cambiato la vita di Paola per sempre.

La notizia ha fatto in breve tempo il giro dei notiziari e del web, fan di Carmine e della coppia addolorati per quanto accaduto. Tante le attestazioni d’affetto e tanti segnali che non lasciano Paola indifferente.

Paola continua ancora a parlare col marito nel suo cuore. Un episodio l’ha lasciata senza parole: la notte si era addormentata chiedendo al marito un segno se la pensasse, se era ancora innamorato di lei, se le piaceva. Una domanda rimasta tra se se sino al mattino seguente.

Carmine e Paola, una coppia amata da tutti e il ricordo dell’artista che continua a vivere attraverso i racconti della moglie.