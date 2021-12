Soleil Sorge ha ammesso di avere qualcuno di speciale ad attenderla fuori il Grande Fratello. Un fidanzato di cui sarebbe follemente innamorata, ma che finora non ha mai menzionato. Secondo il settimanale Chi, l’italoamericana sarebbe fidanzata con Carlo Domingo. Di lui si sa bene poco, ma cerchiamo di capire di chi si tratta.

Carlo Domingo, fidanzato di Soleil Sorge

Carlo Domingo è siciliano, originario di Marsala. Sappiamo che è un uomo riservatissimo, che si tiene ben lontano dai social. I suoi genitori sono Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. Quest’ultimo ha lasciato la Sicilia più di vent’anni fa per inseguire un sogno: la moda. E così ha aperto a Milano la Domingo Communication, un’agenzia che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion.

Il sogno dell’imprenditore era quello di mettere al centro le persone, connettendole con i brand e rendendole protagoniste di esperienze ed eventi, che da semplici conferenze diventano dei percorsi culturali. Anche Carlo Domingo lavora per l’agenzia di famiglia.

La scoperta del presunto fidanzato

A rivelare l’identità del presunto fidanzato di Soleil è stato il settimanale Chi, il quale ha fatto sapere alcuni dettagli su di lui:

“Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Lo scorso 3 dicembre la concorrente si è lasciata andare e, una volta raggiunto in studio il conduttore, ha parlato del suo partner.

“Pensavo ad un futuro stabile con lui. Ho pensato a come avrebbe reagito vedendomi con Alex Belli. Mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni. Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, non so se c’è ancora, ma so di voler costruire qualcosa con lui”, ha detto Soleil Sorge.

“Per me l’amore è quello, oltre all’istinto e alle pulsioni fisiche. Da parte mia c’è ancora questo sentimento per lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha già una vita fuori e io ho una vita fuori. Se le emozioni che vivo con Alex mi portassero a una direzione senza ritorno, ne prenderei atto”, ha aggiunto l’italoamericana. Sarà davvero così?