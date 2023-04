Dramma in provincia di Caserta. Luigi Sorreca, ex dirigente scolastico, ha perso la vita lo scorso weekend, subito dopo pranzo. A stroncarlo un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Carinola (Caserta), dirigente scolastico stroncato da malore dopo pranzo

Così come spiega Macronews, Luigi, 66 anni, stava trascorrendo il fine settimana di festa quando si è sentito male presso la sua abitazione, nella frazione di San Donato di Carinola. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere domenica, 2 aprile. I tentativi di rianimazione sono stati inutili.

La notizia della sua dipartita ha fatto presto il giro di Carinola e successivamente di Cellole, dove ha prestato servizio come preside dell’istituto comprensivo “Serao-Fermi”. Lutto in tutto il corpo docente e nel personale Ata. Affabile, gentile, sempre disposto a confrontarsi con insegnanti e genitori nello stesso tempo, Luigi Sorreca è stato un preside molto amato. Dopo più di quarant’anni di carriera nel 2018 è andato in pensione. Lascia la moglie Assunta ed i suoi figli Salvatore e Maria Emilia in un grande sconforto. Dolore e cordoglio è stato espresso da parte di tutti i docenti, del personale Ata e delle famiglie che lo hanno conosciuto nel corso degli anni.

Il lutto

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Il comitato dei genitori dell’E. Fermi ha scritto: “Il comitato dei Genitori esprime la propria vicinanza alla famiglia dell’ex dirigente scolastico dell’I.C. Serao Fermi di Cellole. Una persona a modo e collaborativa, sempre aperta al dialogo con le famiglie ed i docenti. Il comitato conserva tanti bei ricordi che lo hanno visto camminare fianco a fianco alle famiglie cellolesi ed agli alunni, durante il periodo del suo incarico nella nostra scuola. Buon viaggio prof. Luigi Sorreca”.