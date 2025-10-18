Notte di paura in via Rio Persico, a Carinola, dove un violento incendio ha distrutto un’abitazione e portato all’arresto di un uomo di 37 anni, accusato di aver appiccato le fiamme al culmine di una furiosa lite con la moglie.

Carinola, incendia casa dopo lite con la moglie: arrestato 37enne

L’episodio è avvenuto nella notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, gli agenti del Commissariato di Sessa Aurunca e i Vigili del Fuoco, allertati da una chiamata d’emergenza. All’arrivo delle pattuglie, le fiamme avevano già avvolto gran parte dell’immobile, poi dichiarato inagibile a causa dei gravi danni.

Dalle prime indagini è emersa una drammatica storia familiare. L’uomo, al termine di una violenta discussione scoppiata per futili motivi, avrebbe dato fuoco alla casa. La moglie, in evidente stato di agitazione, ha raccontato ai militari che da anni viveva in un clima di tensione e violenza domestica, aggravato negli ultimi tempi da comportamenti aggressivi e minacce, anche davanti ai figli minorenni.

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.