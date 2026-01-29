Sorpresi con quasi 100mila euro in contanti e una piccola somma di danaro falso. Nei guai sono finiti due uomini, un 40enne e un 36enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e possesso di banconote contraffatte. L’operazione è estata eseguita a Carinaro dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.

Carinaro, sorpresi a casa con quasi 100mila euro e con piccola somma di soldi falsi: denunciati

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dei due una ingente somma di denaro contante, pari a circa 98.000 euro in banconote di vario taglio, della quale non è stata fornita alcuna giustificazione circa la provenienza. Nel medesimo contesto è stata inoltre sequestrata la somma di 550 euro in banconote risultate contraffatte a seguito dei primi riscontri tecnici.

Sequestrati anche i cellulari

Il denaro rinvenuto, insieme ai telefoni cellulari in uso ai denunciati, è stato sottoposto a sequestro per il successivo deposito presso il Fondo Unico Giustizia e per essere sottoposto a ulteriori analisi di natura forense. Le indagini sono tuttora in corso al fine di ricostruire l’esatta provenienza del denaro e verificare eventuali ulteriori responsabilità. L’Autorità Giudiziaria è stata subito informata dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.