È lutto a Carinaro, comune della pianura campana, situato nell’agro aversano, per la morte di Michele Scarano. L’uomo, 49 anni, è deceduto questa notte. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita.

Tragedia nell’Agro aversano, Michele muore alla vigilia di Natale

Come riporta il sito Edizione Caserta, il 49enne, è stato vittima di un terribile incidente, qualche anno fa, nei pressi della stazione ferroviaria di Gricignano e da allora ha vissuto un calvario tra ospedali, interventi e riabilitazione. Lascia la moglie Angela e la figlia Alessia. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Sono tantissimi i messaggi che in queste ore stanno giungendo alla famiglia di Michele.

Così lo ricorda l’ex assessore di Carinaro Giuseppe Barbato: “A Dio affidiamo la sua anima eletta. Grazie Michele della tua amicizia; grazie per la fiducia che hai avuto in me; grazie per tutto. Credo nell’esistenza dell’aldilà è sicuramente il tuo posto sarà nel Paradiso perché il Purgatorio ( le sofferenze fisiche) lo hai già fatto sulla terra!!! Ora riposa in pace e continua a guardare in un’altra dimensione tua moglie Angela e la tua adorata figlia Alessia”.