Sarebbe stato ritrovato adagiato sul divano di casa, stroncato da un malore, Raffaele Affinito, detto Lello, fratello dell’ex sindaco di Carinaro, Nicola Affinito. La notizia è rimbalzata nella giornata di ieri gettando nello sconforto amici e parenti.

Carinaro in lutto, fratello dell’ex sindaco trovato morto sul divano

Di professione imprenditore, Lello era noto per aver gestito il bar “Glitter Café” e i supermercati “Lima” in via Fiume, è stato ritrovato adagiato sul divano. Lascia la famiglia e gli amici nel dolore più profondo. I funerali si terranno oggi, 14 ottobre, presso la Chiesa di Sant’Eufemia alle ore 16. Tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social.

“Senza parole! Oggi in una normale domenica di ottobre la nostra comunità è stata scossa della repentina dipartita del carissimo Raffaele Affinito di anni 47. Raffaele era un nostro giovane a tutti molto caro, un ragazzo affettuoso e affezionato alla famiglia e a tutti gli amici che lo hanno frequentato e conosciuto”, il ricordo di Giuseppe.

Lello invece scrive: “La tua sincerità, il tuo altruismo e la tua capacità di farci sentire amati con un semplice sorriso ci mancheranno tantissimo. Ogni volta che ci vedevamo, sapevo che avrei trovato in te un amico sincero, pronto a festeggiare la vita con gioia e leggerezza. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.