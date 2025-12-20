In manette per detenzione di droga un 40enne. È successo a Carinaro, nel corso di un servizio di controllo del territorio ad opera dei carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Carinaro, arrestato per un droga un 40enne: trovato con 22 dosi di droga e 120 euro in contanti

L’attività è scaturita a seguito di mirati accertamenti che hanno indotto i militari a procedere a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, all’esito della quale l’uomo è stato trovato in possesso di complessive 22 dosi di sostanza stupefacente, di cui 19 del tipo cocaina e 3 del tipo crack, per un peso totale di circa 9 grammi.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro un bilancino di precisione e la somma di euro 120,00 in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.