Scoperta fucina abusiva nel garage di casa. Denunciato un fabbro a Carinaro, nei cui confronti è stata anche elevata maxi-sanzione da 10mila euro.

Carinaro, allestisce fucina abusiva nel garage di casa: denunciato con multa da 10mila euro

Come nulla fosse, e in assenza di qualsivoglia autorizzazione all’esercizio dell’attività di fabbro, il 42enne aveva avviato nel garage di casa una fucina per la lavorazione del ferro e la produzione di manufatti in metallo. Quando nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa sono giunti insieme ai militari del Nucleo carabinieri Forestale di Marcianise presso la sua abitazione nel piccolo centro di Carinaro, nel casertano, per un controllo ispettivo, lo hanno trovato in piena attività lavorativa.

Alla richiesta dei militari, di esibire le previste autorizzazioni, in particolar modo quella per le emissioni in atmosfera, l’uomo ha semplicemente risposto che non ne era in possesso.

A seguito degli ulteriori controlli, eseguiti all’interno della fucina, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 42enne, elevato sanzioni amministrative per 10.000,00 euro e proceduto con il sequestro preventivo dei locali nei quali veniva svolta l’attività non autorizzata.