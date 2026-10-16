Cardito, colpo nella notte alla banca BPER: ladri fuggono con un cassetto blindato

Furto nella notte a Cardito, dove ignoti hanno preso di mira la filiale della BPER Banca in piazza Santa Croce, al civico 71. I ladri sarebbero entrati nell’istituto di credito dopo aver danneggiato una porta d’emergenza in vetro, per poi impossessarsi di un cassetto blindato custodito all’interno delle casseforti.

Il colpo nella notte alla BPER di Cardito

L’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano è avvenuto intorno alle 4.30 di oggi, venerdì 16 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili hanno forzato l’accesso alla filiale e raggiunto i locali dove si trovavano le casseforti. Da lì sarebbe stato sottratto un cassetto blindato, prima della fuga.

Al momento, però, non è ancora chiaro cosa contenesse il cassetto: gli investigatori non sono quindi in grado di quantificare l’eventuale bottino. Restano da chiarire anche le modalità esatte con cui i ladri sono riusciti a prelevare il contenitore.

Indagini dei carabinieri di Caivano

I militari stanno ricostruendo la dinamica del furto e lavorano per identificare gli autori. Non risultano, allo stato delle informazioni diffuse, dettagli confermati sul numero delle persone coinvolte o sulle modalità della fuga.

Leggi anche: Scappano all’alt: fuga da Cardito a Caivano a bordo di auto rubata, un arresto.