Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Capua ieri sera, 21 novembre, lungo la via Appia. Angela Maria Scialdone, 59enne residente a Vitulazio, è stata travolta da una Fiat Punto mentre attraversava la strada dopo aver fatto la spesa ed è morta sul colpo.

Capua, tragedia sull’Appia: donna di 59 anni travolta e uccisa mentre attraversava la strada

La conducente dell’auto, una donna di 58 anni, non si è fermata a prestare soccorso, fuggendo dall’incidente. «Non l’ho vista, pioveva troppo, sono fuggita perché presa dal panico», ha dichiarato, recandosi poi spontaneamente in caserma dai Carabinieri per autodenunciarsi. La donna è stata denunciata per omicidio stradale. Le autorità stanno indagando per chiarire dinamica, velocità e condizioni meteo che hanno contribuito alla tragedia