Una passeggiata in bici si è trasformata in tragedia a poche ore dall’Epifania. A perdere la vita Francesco Roviello, 60 anni, di Casagiove. L’uomo è stato stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta.

Dramma in Campania, malore durante passeggiata in bici: Francesco muore a 60 anni

Secondo quanto riporta Casertace, Francesco aveva deciso di trascorrere una giornata di festa in bici. Partito da Casagiove, aveva raggiunto a colpi di pedale Capua, sempre in provincia di Caserta. Qui si sarebbe sentito male. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Nella giornata di ieri si sono celebrati i i funerali. La funzione religiosa si è svolta nella chiesa di San Michele da don Stefano Giaquinto. Lascia la moglie Franca e due figli. Un vuoto incolmabile per tutti quelli che lo conoscevano.

Il lutto

Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio. Il 60enne era noto per essere un dipendente della Società Autostrade. “Dio mio basta così ti prego troppo dolore. Mentre si fanno i funerali del figlio di un mio amico deceduto a soli 29 anni ecco un’altra tragedia é morto il mio collega e amico Francesco Roviello. un’altra famiglia distrutta dal dolore. Spero che Dio possa dare forza alle famiglie”, ha scritto Rino.