Una 22enne incinta pestata e abbandonata sul sagrato di una chiesa. E’ l’ennesimo episodio di violenza ai danni delle donne. Questa volta è accaduto a Capua, in provincia di Caserta.

Capua, 22enne incinta pestata e abbandonata all’esterno della chiesa

A raccontare la vicenda è la pagina Facebook “S.P.Q.C. Capua ai capuani”. Non è chiaro che tipo di abusi abbia subito la ragazza e se, oltre a quelle fisiche, abbia subito anche violenze di natura sessuale.

“Stanotte sul sagrato della Chiesa della Carità è stata abbandonata con tutti i suoi averi, 4 stracci chiusi in due valigie, dopo essere stata maltrattata ed abusata. A farle da compagnia un orso di peluche su cui si è adagiata ed ha dormito all’addiaccio. Ieri – scrive Graziano Di Gianni su S.P.Q.C. Capua ai capuani – è stata picchiata e il referto dell’ospedale a seguito di tutte le analisi le ha comunicato che nel suo grembo sta crescendo una vita, che ad oggi misura solo 5 mm, ma che crescerà e diventerà un bambino o una bambina stupenda”.

“Appena informati della situazione – prosegue Di Gianni – , insieme all’assessore Marisa Giacobone ci siamo immediatamente attivati per mettere al sicuro la nostra piccola mamma che, sempre grazie al nostro Gianni Branco e alla responsabile della Casa della Divina Misericordia, signora Agata, stanotte dormirà al sicuro protetta da persone buone e caritatevoli. Abbiamo contattato i centri antiviolenza che a breve prenderanno in carico la piccola mamma per aiutarla ad avere un futuro migliore. Se qualcuno volesse aiutare Maria può contattare la Casa della Divina Misericordia”.

Il precedente

La vicenda ha richiamato subito alla mente il tragico destino di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo incinta maltrattata e uccisa dal suo compagno. Anche se questa volta, per fortuna, non ci ritroviamo a raccontare di un omicidio, si tratta però dell’ennesimo inquietante episodio di violenza su una giovane donna che poteva finire in modi peggiori.