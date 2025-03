CAPORASO GROUP, GRANDE SUCCESSO PER LA “MEZZO UOVO NIGHT”

Oltre 350 persone a Villa Minieri a Nola per la serata-evento organizzata da Caporaso, azienda agroalimentare di eccellenza nel settore nocciole, per celebrare l’amatissimo “Mezzo Uovo Caporaso”. Tra musica, live show di Ciro Corcione e la presentazione delle novità per Pasqua 2025, la serata è stata condotta da Enzo Agliardi. Presenti anche Pasquale Sommese, Clemente Primiano, Jana Foodporn, Francesco Corrado e Lorenzo Crea. Tra gli imprenditori, Maria Grazia Galeotafiore, esclusivista del Mezzo Uovo nell’agro nolano. Partner Ufficio01, agenzia marketing che segue Caporaso nella digital activation.

Caporaso Group, erede di un marchio storico del 1960, oggi è leader in nocciole, creme spalmabili e frutta secca. Fondata da Severino Caporaso, l’azienda punta su qualità eccellente e materie prime a costi contenuti. Con sede a Casamarciano, vanta una filiera completa, dalla sgusciatura alla trasformazione. Cresciuta negli anni ’60 e ’70, Caporaso Group nasce nel 2014 da un’idea dei nipoti del fondatore, puntando su un nuovo approccio al mercato. Da marchio professionale, Caporaso diventa un brand con una forte identità e uno storytelling ben definito, posizionandosi come produttore diretto. Negli ultimi undici anni, Caporaso ha registrato il marchio, ampliato il portafoglio (oltre 150 referenze) e inserito una linea di creme premium. L’azienda ha allargato i suoi orizzonti internazionali con viaggi in Cina e partecipazioni a fiere come Sigep e Cibus. Caporaso punta a eliminare i prodotti “da prezzo” per offrire alta qualità, come il mezzouovo farcito. Nato durante il Covid per rilanciare il business B2B, offre un prodotto artigianale e innovativo. L’originale “uovo a metà” nocciolato è ripieno di dragees (nocciole, mandorle, arachidi, cereali, caffè). Da qui, gusti limited (Caramello salato, pistacchio), Healthy (guscio fondente senza zuccheri, frutta secca al naturale, proteica) e la versione pocket. Caporaso ha registrato un +40% di fatturato nel 2024 rispetto all’anno precedente e punta a restare in double digit growth anche nel 2025.