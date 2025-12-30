Ancora una volta il sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Napoli mette in evidenza forti disuguaglianze tra il capoluogo e l’hinterland nord. Nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre il centro città sarà regolarmente collegato, l’area nord resterà di fatto esclusa dal servizio metropolitano.

Capodanno senza mezzi per Aversa e Giugliano: chiude prima la linea Arcobaleno

La Linea 1 della metropolitana, che collega il centro di Napoli a Piscinola, resterà infatti aperta per tutta la notte, garantendo il servizio no stop per i festeggiamenti. Una scelta positiva, soprattutto in termini di sicurezza e mobilità sostenibile. Diversa, però, la situazione della Linea Arcobaleno Aversa–Piscinola, che sarà chiusa, interrompendo il collegamento con l’hinterland nord proprio nelle ore più delicate dell’anno. Secondo gli orari ufficiali comunicati da EAV, il 31 dicembre l’ultima corsa della Linea Arcobaleno partirà alle 19:45, sia da Aversa Centro verso Piscinola sia in direzione opposta. Un’interruzione anticipata che rende impossibile qualsiasi spostamento notturno in metropolitana per migliaia di cittadini.

Una scelta che pesa soprattutto sui giovani di Aversa, Giugliano e Mugnano. Per molti di loro il Capodanno rappresenta un momento di socialità e partecipazione alla vita cittadina. L’assenza di mezzi pubblici nelle ore notturne significa meno possibilità di muoversi in sicurezza e un maggiore ricorso all’auto privata, proprio nella notte più delicata dell’anno.

Disagi anche per il primo dell’anno

Ancora più penalizzante è la situazione prevista per il 1° gennaio. In una giornata in cui molte persone scelgono di trascorrere il pomeriggio a Napoli per una passeggiata o un momento di svago, la metropolitana nord-est sarà di fatto chiusa. Le ultime partenze della Linea Arcobaleno sono fissate alle 13:30 da Aversa Centro e alle 13:45 da Piscinola, lasciando l’area nord completamente scollegata per tutto il pomeriggio e la sera.

Nonostante l’interscambio con la Linea 1 a Piscinola sia tecnicamente attivo, l’assenza del servizio sulla tratta Aversa–Piscinola crea una frattura evidente tra Napoli e il suo hinterland. Napoli resta raggiungibile, l’area nord viene ancora una volta tagliata fuori dal sistema di mobilità pubblica. Un Capodanno, dunque, a due velocità: Napoli collegata e in festa, l’hinterland nord isolato. Una disparità che continua a sollevare interrogativi sul diritto alla mobilità e sull’attenzione riservata a migliaia di cittadini che vivono fuori dal centro urbano.