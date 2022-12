Stop ai botti illegali, agli spray urticanti e alle bevande in lattina o in contenitori di vetro a Capodanno 2023 in piazza del Plebiscito e sul Lungomare di Napoli. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, in vigore dalle ore 18 di oggi, 30 dicembre 2022, fino al 1 gennaio 2023 in piazza del Plebiscito e dalle ore 18 di domani, 31 dicembre, fino al 1 gennaio 2023, sul lungomare di via Caracciolo.

Capodanno 2023, arriva la stretta del Comune di Napoli: tutti i divieti

Il provvedimento è scattato per motivi di sicurezza pubblica su richiesta della Questura di Napoli. Il documento prevede il divieto “di vendita e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine, con esclusione del servizio di somministrazione ai tavoli all’interno dei locali”.

Non sarà, inoltre, possibile vendere o essere in possesso “di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, nonché il divieto di introdurre ed esplodere fuochi di artificio in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare Caracciolo, in occasione degli eventi previsti per il Capodanno, dal concerto di Rkomi ai festeggiamenti sul Lungomare dopo la mezzanotte del 1 gennaio”. Il divieto di sparare fuochi di artificio non autorizzati in piazza è già previsto dal Regolamento di Polizia e di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli ed è valido per tutta la città.