Un’intera comunità con il fiato sospeso e il cuore stretto nell’angoscia. Pietro, 15 anni sta combattendo la partita più difficile della sua vita dal letto dell’ospedale Ruggi di Salerno. Lunedì sera è stato ritrovato privo di sensi e in una pozza di sangue nei pressi della sua abitazione in via Cupone. Da allora, la sua famiglia, i suoi amici e tutta la cittadinanza di Capaccio Paestum vivono nell’attesa di un segnale di miglioramento, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

Capaccio. Pietro in fin di vita, “Escluso pestaggio”: si indaga nelle chat

La notizia ha scosso profondamente la città. Messaggi di incoraggiamento e di vicinanza si moltiplicano, sia nei luoghi di aggregazione che sui social. L’Istituto d’Istruzione Superiore Piranesi, frequentato dal giovane, ha scritto un messaggio di speranza: “Siamo tutti con te, preghiamo per te e ti rivogliamo in mezzo a noi. Resisti!”.

Anche le associazioni locali si stringono intorno a Pietro e alla sua famiglia. La Pro Loco RettifiliAmo ha espresso la propria vicinanza con un post su Facebook: “Tutta la nostra comunità prega per questo ragazzo. Forza Pietro, tornerai più forte di prima!”. Dello stesso tenore il messaggio dell’A.S.D. Calpazio, la società calcistica in cui il giovane militava: “Ora hai la partita più importante della tua vita da vincere, noi ti aspettiamo”.

Nel frattempo, i carabinieri proseguono le indagini per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Se inizialmente si era ipotizzata un’aggressione, questa pista è stata esclusa dagli investigatori, così come quella di un incidente. Resta aperta l’ipotesi di un gesto volontario. Gli inquirenti stanno analizzando le chat, le telefonate e i profili social del giovane per comprendere il contesto in cui si trovava nelle ore precedenti al ritrovamento. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

In segno di speranza e vicinanza, questa sera la comunità si riunirà presso la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Capaccio per una veglia di preghiera dedicata a Pietro.