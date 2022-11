Caos, traffico, parcheggio selvaggio e inosservanza dei sensi unici. Ogni giorno i genitori degli studenti della Don Salvatore vitale di Lago Patria combattono con mal costume e disorganizzazione ogni volta che accompagnano e vanno a prendere i propri figli a scuola.

Quando piove, poi, la situazione peggiora.

Molte difficoltà anche per i bambini disabili. I marciapiedi non hanno le rampe e non ci sono posti auto liberi a ridosso della scuola.