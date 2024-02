Si barrica in casa ed esplode dei colpi d’arma da fuoco dal balcone. Scene di caos questa mattina a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un 45enne, ex guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie per poi minacciare di volersi togliere la vita.

San Giovanni a Teduccio, si barrica in casa e spara dal balcone

Teatro della vicenda è via Raffaele Testa. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia di Stato, che ha immediatamente isolato la zona e interdetto la strada al traffico pedonale e veicolare. La coppia ha tre figli, due dei quali a scuola stamattina; il terzo, invece, è in gita con i compagni di classe.

“Ho ucciso mia moglie”

Da stamattina è in corso una trattativa con le forze dell’ordine. In casa con lui ci sarebbe la madre. L’uomo ha anche esploso proiettili mentre era affacciato dalla sua abitazione: colpita dai proiettili anche una volante della polizia ma non ci sono feriti in strada. Sul posto sono giunti in questi momenti anche i poliziotti delle Unità Operative Primo Intervento, reparti speciali utilizzati anche in caso di attacchi terroristici.