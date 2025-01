La Vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone, è lieta di annunciare una nuova tappa del “Cantiere delle Idee”, il format dedicato all’ascolto, alla partecipazione e alla progettazione condivisa. L’evento si terrà sabato 1° febbraio 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium Socrate a Marano di Napoli e si concluderà alle 13.30.

“Cantiere delle Idee”, nuova tappa a Marano 1 febbraio alle 10: l’iniziativa della Vicepresidente del Senato Castellone

Questa iniziativa rappresenta un laboratorio aperto per coinvolgere attivamente cittadini, associazioni, istituzioni, professionisti, attivisti e protagonisti del territorio di Napoli Nord e dei comuni limitrofi. L’obiettivo è stimolare un confronto costruttivo sui temi che più stanno a cuore alla comunità locale e accogliere idee e spunti propositivi che partano dalla conoscenza diretta del territorio. Questo incontro vuole anche essere un dialogo tra generazioni, favorendo lo scambio di idee tra giovani e meno giovani, per costruire insieme una futuro condiviso e più inclusivo per il nostro territorio.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che vogliano condividere riflessioni e idee concrete per migliorare il nostro territorio. Ci sarà spazio per interventi spontanei e per progetti già strutturati: per inviare in anticipo i contributi o per richiedere informazioni, potete scrivere o chiamare utilizzando i contatti in basso. Tra i temi in discussione sarà dato ampio spazio a: -sanità e diritto alla tutela della salute; -opportunità per i giovani e il loro futuro; -tutela, riqualificazione ambientale e sostenibilità. Durante l’evento, ci saranno anche momenti dedicati alla musica e alla lettura.

Programma

Ore 10:30: Apertura lavori

Ore 11:00: Sessione di confronto con i cittadini e presentazione dei progetti

Ore 13:00: Conclusioni e progetti da portare avanti

Le idee e le proposte possono essere inviate via email a questo indirizzo [email protected] o al numero seguente 349-9443509 Vi aspettiamo! Per informazioni: [email protected] – Tel: 3499443509″

(Comunicato stampa)