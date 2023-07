Fabio Cannavaro ha acquistato il centro Paradiso, a Soccavo, che per anni ha ospitato gli allenamenti di Diego Armando Maradona. A dare l’annuncio sui social lo stesso difensore dell’Italia campione del mondo: “Adesso si può dire…le porte del Centro Paradiso si riapriranno”.

Cannavaro rileva il centro Paradiso, storico campo sportivo di Maradona

“Oggi – spiega poi Cannavaro raggiunto dall’ANSA – ho fatto l’atto, ho rilevato il centro Paradiso di Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L’idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere”.

Inaugurato nel 1975, negli anni d’oro che precedevano il Napoli di Maradona, i cancelli azzurri (iconici) del campo Paradiso rimasero aperti fino al 2004, anno in cui la società fallì. La struttura sportiva fu abbandonata, depredata e vandalizzata, fino a quando la proprietà avviò le procedure di dismissione.

In un primo momento si era parlato di alcuni imprenditori pronti a recuperarlo per farne un centro di eventi oppure un centro medico-sanitario. Le associazioni locali invece volevano che la struttura fosse a disposizione dei ragazzi del quartiere. Con l’acquisto da parte di Cannavaro il centro Paradiso potrebbe presto diventare punto di riferimento per centinaia di giovani appassionati di calcio.