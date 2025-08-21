Cani legati e denutriti: due padroni denunciati per maltrattamenti nel napoletano

Cani abbandonati tra caldo e degrado: due denunce a Sant’Anastasia e Brusciano. L’estate continua a confermarsi un periodo critico per gli animali domestici, con un aumento di episodi di abbandono e maltrattamenti. Due recenti vicende hanno visto i Carabinieri intervenire per salvare gli animali in condizioni drammatiche.

Cani legati, denutriti, senza riparo: due padroni denunciati per maltrattamenti nel napoletano

A Sant’Anastasia, una pensionata di 73 anni è stata denunciata dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato un cane denutrito, lasciato nel parcheggio di un supermercato. La donna, resasi conto dell’arrivo dei militari, aveva riportato l’animale a casa, dove è stato trovato legato con una corda corta, senza acqua né cibo, in uno spazio angusto e rovente. Per lei è scattata una denuncia, una diffida e una sanzione da 5mila euro.

Storia simile a Brusciano, dove un cane era stato abbandonato per giorni sul balcone di un’abitazione, senza alcuna possibilità di riparo. Decisiva la chiamata dei vicini al 112: i Carabinieri hanno individuato il proprietario, un 41enne di Mariglianella, denunciandolo. L’animale è stato affidato ai veterinari dell’ASL, che ne hanno disposto la custodia temporanea a un familiare del padrone.