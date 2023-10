Dramma nel giorno delle elezioni a Villaricca: è morto, all’età di 71 anni, Michele Moio, detto Michelino. L’uomo – sottufficiale della Guardia Costiera in pensione – era in corsa per un posto nel prossimo consiglio comunale. Si era infatti candidato nella lista “Fratelli per Villaricca con Francesco Gaudieri sindaco”.

Candidato “Fratelli per Villaricca” muore nel giorno delle elezioni: addio a Michele Moio

Moio è spirato ieri sera. A stroncarlo un malore improvviso, probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo, proprio alla chiusura delle urne. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità che ieri ed oggi è chiamata al voto per eleggere il nuovo sindaco del Comune a Nord di Napoli. Sotto choc anche gli altri candidati della lista cui Moio faceva parte.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook. “Per gli amici e colleghi vi informo che oggi ci ha lasciato il grandissimo e simpaticissimo Michelino Moio. Sentite condoglianze alla famiglia R.i.p.”, scrive Felice. “Ciao Michelino Moio la tua assenza si sentirà… Mancherai capitano!”, commenta Gabriele.